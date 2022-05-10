Мінус 260 ворогів: захисники розповіли про ситуацію на східному напрямку фронту
Наші бійці завдають втрат рашистам
фото з відкритих джерел
За добу окупанти чотири рази намагалися атакувати ЗСУ
Протягом доби, 10 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» росіяни здійснили чотири атаки. Про це повідомила пресслужба угруповання.
Українські захисники знищили:
- особового складу – до 260;
- танків – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя»
Як відомо, сьогодні на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24.
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