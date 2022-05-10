  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мінус 260 ворогів: захисники розповіли про ситуацію на східному напрямку фронту

    Наші бійці завдають втрат рашистам - Мінус 260 ворогів: захисники розповіли про ситуацію на східному напрямку фронту
    Наші бійці завдають втрат рашистам
    фото з відкритих джерел

    За добу окупанти чотири рази намагалися атакувати ЗСУ

    Протягом доби, 10 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» росіяни здійснили чотири атаки. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Українські захисники знищили:

    • особового складу – до 260;
    • танків – 4;
    • БТР – 2;
    • БМП – 2;
    • САУ – 4;
    • АТТ – 7;
    • БПЛА – 2.

    Нагадаємо, окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя»

    Як відомо, сьогодні на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінус 260 ворогів: захисники розповіли про ситуацію на східному напрямку фронту