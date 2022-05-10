«Хлопці помирають». «Азов» розповів, що треба для порятунку військових

Ситуація на «Азовсталі» критична

Заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Тут не стільки влада сама щось може зробити, тут потрібна підтримка третьої сторони. Гарантії від міжнародних партнерів, тиску на Путіна. Якщо він вдався до того, що вдалося евакуювати цивільних і він пішов на це, значить можливість така апріорі існує. Це все залежить від зовнішнього тиску, від тих країн, які можуть говорити з ним, можуть впливати на нього», – сказав Паламар.

Він не вірить, що російська сторона має гуманізм.

«Але думаю, що ті люди розуміють мову сили, не дипломатії, а найімовірніше мову ультиматумів. Я думаю цим могли б скористатися сильні люди цього світу. Це потрібно робити вже. Ситуація – критична. Хлопці помирають, ліків у нас недостатньо. Доводиться робити операції без анестезії… Якщо за військових ніхто не заступиться з третьої сторони, це буде катастрофа», – попереджає він.

Як відомо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Захисники Маріуполя відновили зв'язок із польовим госпіталем, який було втрачено на певний час. На території заводу «Азовсталь» залишається багато поранених, яким потрібна евакуація.

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.



