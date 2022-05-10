У Польщі виставили на аукціон три марки «Русскій воєнний корабль, іді …!»

На зібрані кошти Польща придбає машини швидкої допомоги для українських військових шпиталів

Польське видання Gazeta.pl виставило на аукціон три марки «Русскій корабль…», підписані мером Києва Віталієм Кличком, очільником МЗС України Дмитром Кулебою, а також автором відомої фрази, прикордонником Романом Грибовим.

На зібрані гроші планують придбати машини швидкої допомоги для українських військових шпиталів.

Станом на 10 травня, марку з підписом Кличка оцінили у 26,1 тис. злотих, з підписом Кулеби – у 10,2 тис. злотих, а з підписом прикордонника Грибова – у 13,8 тис. злотих.

Менш ніж за добу три марки сумарно сягнули у ціні понад 350 тисяч гривень.

І це не фінальна ставка, адже аукціон триватиме ще 8 днів.

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг нову марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»

Марка з кораблем викликала великий ажіотаж. Зокрема, біля Головпоштамту у Києві була помічена величезна черга.

Пізніше сайт «Укрпошти» був атакований російськими хакерами, тож купити марку онлайн стало неможливо.

Після того, як ракетний крейсер «Москва», зображений на марці, був знищений українськими захисниками, «Укрпошта» презентувала новий варіант марки – «Русскій воєнний корабль… всьо!» Тираж марки склав 5 мільйонів примірників, тираж конвертів – 1 мільйон.