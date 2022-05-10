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    В Одесі знову чутні вибухи

    У регіоні лунала повітряна тривога - В Одесі знову чутні вибухи
    У регіоні лунала повітряна тривога
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям слід залишатися в укриттях

    Увечері 10 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи, повідомили мешканці міста.

    В області оголошена повітряна тривога.

    Офіційної інформації щодо ситуації в місті поки немає.

    Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

    Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Нагадаємо, сьогодні рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

    Удень 10 травня в Одесі знову лунали вибухи.

    Напередодні, 9 травня, окупанти також завдавали ударів по місту. Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото).

    Як повідомлялося, РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі знову чутні вибухи