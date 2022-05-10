Російські хакери атакували сайти українських телеком-операторів

В окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету

Країна-агресорка продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й за допомогою кібератак. У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України. Про це повідомляє Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. «В окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула», – повідомляє Держспецзв’язку.

Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. «Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої», – зазначає Держспецзв’язку.

Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.

Як повідомлялося, хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень.

Нещодавно російські хакери здійснили ряд DDoS-атак на урядові портали Німеччини.

США оголосили, що виплатять $15 млн винагороди за інформацію про російську групу хакерів Conti, яких звинувачують у вимаганнях по всьому світу та які підтримали вторгнення в Україну.

Тим часом, атака українських хакерів на Єдину державну автоматизовану інформаційну систему РФ призупинила роботу російських пивзаводів.

А хакери Anonymous злили у мережу 15 ГБ даних РПЦ. Також у березні ця хакерська група почала публікувати інформацію Центробанку РФ. А ще Anonymous зламали сайт «Росатому» та вимкнули сайт ФСБ РФ.

Також у мережі виявили злиті персональні дані майже 31 мільйона росіян, які є клієнтами лабораторії «Гемотест».