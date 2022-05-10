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    Події в Україні

    Сьогодні на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24

    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора і завдавати втрат - Сьогодні на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24
    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора і завдавати втрат
    фото з відкритих джерел

    На Донеччині та Луганщині ворог 12 разів за добу атакував ЗСУ

    Упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Зокрема, українські захисники знищили:

    • 12 танків,
    • 4 артилерійські системи,
    • 19 одиниць бойової броньованої техніки,
    • 2 одиниці спеціальної інженерної техніки,
    • 7 автомобілів ворога.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, як стало відомо, окупанти не слухають офіцерів: не хочуть іти в наступ на Донбасі.

    Нещодавно терорист Гіркін визнав: Росія за 8 років перетворила квітучий Донбас у «заповідник лайна».

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Сьогодні на Донбасі «приземлився» ворожий гелікоптер Мі-24