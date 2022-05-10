Окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя»

На Луганщині немає ні світла, ні води, ні газу, ні зв'язку

Російські окупанти продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут, якої відбувалася евакуація населення та завезення гуманітарних вантажів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців, – зазначив він. – Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по «шляху життя», евакуація поновиться»

Наразі тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. «Наші захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег – зачистка триває», – повідомив Гайдай.

Досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, але наша оборона стабільна.

Гайдай додав, що Луганська область залишилася без комунікацій, сьогодні рашисти перебили магістральний газопровід. «Тепер повний комплект, точніше його відсутність - немає світла, води, газу. Працюємо над відновленням мобільного зв‘язку», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області.

7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.

За попередніми даними, загинули 60 осіб. Серед загиблих – два закарпатських волонтери.