Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі за вихідні
Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала два вибухи невизначеного походження
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, у Донецькій області за вихідні нарахували 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень було зафіксовано ввечері 8 і в ніч на 9 січня в районах на північ від Мар'їнки, а також вранці 10 січня поблизу Ясинуватій.
Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала 2 вибухи невизначеного походження на захід від ділянки розведення в районі Золотого.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли.
Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.