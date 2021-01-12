Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі за вихідні

Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі

Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала два вибухи невизначеного походження

На Донбасі за період з 8 вечора за вечір 10 січня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 76 порушень перемир'я. Більшість – у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області за вихідні нарахували 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень було зафіксовано ввечері 8 і в ніч на 9 січня в районах на північ від Мар'їнки, а також вранці 10 січня поблизу Ясинуватій.

Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала 2 вибухи невизначеного походження на захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли.

Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.