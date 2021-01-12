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    Події в Україні

    Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі за вихідні

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    Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі - Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі за вихідні
    Місія ОБСЄ нарахувала майже 80 порушень перемир'я на Донбасі

    Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала два вибухи невизначеного походження

    На Донбасі за період з 8 вечора за вечір 10 січня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 76 порушень перемир'я. Більшість – у Донецькій області.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, у Донецькій області за вихідні нарахували 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень було зафіксовано ввечері 8 і в ніч на 9 січня в районах на північ від Мар'їнки, а також вранці 10 січня поблизу Ясинуватій.

    Крім того, за цей період в Луганській області СММ зафіксувала 2 вибухи невизначеного походження на захід від ділянки розведення в районі Золотого.

    Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли.

    Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша.

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    Теги: вихідні ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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