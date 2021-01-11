Окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатометів, українські бійці відповіли

У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надали противнику адекватну відповідь

Серед українських захисників бойових втрат немає

Протягом минулої доби, 10 січня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування РФ відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь. Серед українських захисників бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.