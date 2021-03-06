Російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші

Використовувались міномети, гранатомети та крупнокаліберний кулемет

Попри всі підписані у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, проросійські найманці на Донбасі і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ. Як повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, протягом суботи, 6 березня, проросійські бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Поблизу Опитного окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки бойовики сьогодні стріляли зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Порушення режиму тиші зафіксували сьогодні й біля населеного пункту Піски. Там проросійські бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил на обстріли з боку окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь. Водночас українська сторона Спільного центру з контролю та координації тричі направляла запит на запровадження «тиші».

«Вказані факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості», – наголосили у штабі.

Як стало відомо, вчора у результаті обстрілів позицій вогнепальне поранення отримав боєць Зборйних сил України, його стан здоровʼя – важкий.