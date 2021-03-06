  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські військові стріляли у відповідь - Російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші
    Українські військові стріляли у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Використовувались міномети, гранатомети та крупнокаліберний кулемет

    Попри всі підписані у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, проросійські найманці на Донбасі і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ. Як повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, протягом суботи, 6 березня, проросійські бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

    Поблизу Опитного окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки бойовики сьогодні стріляли зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

    Порушення режиму тиші зафіксували сьогодні й біля населеного пункту Піски. Там проросійські бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Підрозділи Об'єднаних сил на обстріли з боку окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь. Водночас українська сторона Спільного центру з контролю та координації тричі направляла запит на запровадження «тиші».

    «Вказані факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості», – наголосили у штабі.

    Як стало відомо, вчора у результаті обстрілів позицій вогнепальне поранення отримав боєць Зборйних сил України, його стан здоровʼя – важкий.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ розведення військ на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies