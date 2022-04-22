Суркіса зупинили на кордоні з цінним вантажем

Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні

На пункті пропуску Краковець прикордонники затримали нардепа та одного з президентів ФК «Динамо» Григорія Суркіса, коли він намагався знову виїхати з України.Про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пише видання «Українська правда».

За даними видання, Суркіс вивозив 13 годинників через «зелений коридор».

Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.

Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

Як раніше повідомлялося, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс та його брат, президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс вивезли із України через той самий прикордонний пункт «Вилок» два дорогі автомобілі та 17 млн доларів.