Окупанти обстріляли лікарню на Донеччині з «Ураганів» (фото, відео)

Прямі попадання снарядів спричинили пожежу і руйнування

Рашисти продовжують обстрілювати Донеччину. Сьогодні завдали ударів по лікарні в Лимані. У результаті пошкоджено будівлю самої лікарні, а також прилеглі будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

«Обласна травматологічна лікарня в Лимані була обстріляна сьогодні російською армією з систем залпового вогню «Ураган». Прямі попадання снарядів спричинили пожежу і руйнування як в лікарні, так і в житлових будинках, розташованих поруч. Рятувальники та піротехніки загасили пожежу та знешкодили вибухонебезпечні предмети», – зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли місто Слов'янськ Донецької області в ніч на п'ятницю, ймовірно, касетними боєприпасами.