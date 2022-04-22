  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)

    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)

    Шмигаль: «Щоб наблизити нашу перемогу, нам потрібна більш потужна та сучасна зброя»

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон зустрівся і обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном важливість продовження військової та фінансової підтримки України для посилення обороноздатності держави в умовах російського вторгнення. Про це повідомляє «Урядовий портал».

    «Україна продовжує боротьбу, і я пишаюся хоробрістю нашого народу. Немає жодних сумнівів, що ми виграємо цю боротьбу. Але щоб наблизити нашу перемогу, нам потрібна більш потужна та сучасна зброя. Зараз ми перемагаємо, і нам необхідно закріпити цей результат та забезпечити нашу перемогу», – сказав прем’єр-міністр.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)
    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)

    Денис Шмигаль зазначив, що Україна потребує безперервних поставок важкого озброєння для забезпечення стратегічної переваги над ворогом, зокрема артилерії великої дальності, РСЗВ та іншої зброї.

    Прем’єр-міністр України подякував Міністру оборони США за величезну підтримку, яку США продовжують надавати Україні.

    «Дякую вам особисто та вашій команді. Ми будемо боротися, і ми переможемо. Всі разом, тому що ми захищаємо нашу демократію і ми захищаємо демократичні цінності всього світу», – зазначив очільник українського Уряду.

    У свою чергу Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці, і США будуть продовжувати надавати військову допомогу для посилення української армії.

    Як раніше повідомлялося, США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України.

    Нагадаємо, США повинні надати Україні ППО, винищувачі та інше летальне озброєння – сенатор Тед Круз. Напередодні стало відомо, що США планують надати Україні ще озброєння.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль обговорив із міністром оборони США поставки зброї в Україну (фото)