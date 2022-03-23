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    Події в Україні

    На митників, які випустили Суркісів за кордон, ДБР завело справу

    Митники не оглянули багаж та особисті речі братів - На митників, які випустили Суркісів за кордон, ДБР завело справу
    Митники не оглянули багаж та особисті речі братів
    фото з відкритих джерел

    Суркіси могли вивезти готівкою понад $17 млн

    Державне бюро розслідувань завело справу на митників, які випустили з України бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів без відповідних перевірок. Як з'ясувалося, вони незаконно вивезли з країни великі суми готівки. Про це повідомляє ДБР.

    Повідомляється, що інспектори митного поста «Вилок» пропустили автомобілі Суркісів без перевірки.

    «26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули два автомобілі, за кермом яких знаходилися Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких засобів і речей при митному оформленні зазначеними особами не проводилося», – йдеться в повідомленні.

    Водночас на угорській митниці Суркіси задекларували ввезення великої суми готівки. На митників відкрили справу за зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.

    Зазначимо, за даними українських ЗМІ, Суркіси могли вивезти готівкою понад $17 млн.

    Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс та його брат, президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс вивезли із України два дорогі автомобілі та велику суму в доларах.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна Державне бюро розслідувань речі кордон окупація #stoprussia
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    На митників, які випустили Суркісів за кордон, ДБР завело справу