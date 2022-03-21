Брати Суркіси під час війни вивезли з України $17 млн, – ЗМІ

Брати Ігор (ліворуч) та Григорій Суркіси виїхали з України через Закарпаття, вивізши $17,6 млн готівкою

Київські бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси втекли з України наступного дня після початку повномасштабних військових дій Росії

Нардеп від ОПЗЖ Григорій Суркіс та його брат, президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс вивезли із України два дорогі автомобілі та велику суму в доларах. Про це із посиланням на джерела в правоохоронних органах пише видання «Українська правда».

Брати Суркіси залишили територію України 26 лютого близько 23:00 на двох дорогих автомобілях. Виїжджали вони через прикордонний пункт «Вилок» в Берегівському районі Закарпаття.

Григорій Суркіс на автомобілі Mercedez-Benz ML-500 перетнув кордон із наступними пасажирами:

Кулешов Микита (2002 року народження);

Кострикіна Зоя (1961 року народження);

Олексій Борисов (1993 р.н.);

Шевчук Дана (1996 р.н.).

Ігор Суркіс виїхав на автівці Maybach S650. У машині з ним були:

громадянка Росії Ольга Романова;

В’ячеслав Суркіс

Яна Суркіс.

Готівкові кошти на українському кордоні Суркіси не декларували, але на угорському митному пункті оформили $17,6 млн.

Закон про мобілізацію не розповсюджується на Григорія та Ігоря Суркісів, оскільки молодшому з них в листопаді 2021 року виповнилося 63 роки, а старшому – 72 роки. Згідно із законом про загальну мобілізацію заборонений виїзд за межі України чоловікам віком 18-60 років.

Нагадаємо, що Ігор Суркіс кілька днів тому заявив, що його футбольний клуб «Динамо» надає постійну фінансову допомогу для придбання медикаментів, проведення операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям.