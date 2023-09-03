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Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізація у вересні: які спеціальності потрібні армії
Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків
фото з відкритих джерел

Більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили

Капітан Збройних сил України Валерій Прозапас розповів про потребу у людях для армії. За його словами, «Ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Людям потрібно доносити, що більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям».

Зараз армії потрібні різні фахівці –  штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії, парамедики. Мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, а й для виконання інших обов'язків. Один із можливих напрямків роботи у такому випадку буде виконання завдань у штабі. Тобто, армії дуже потрібні військові різних спеціальностей, у тому числі й мирних.

Кого можуть мобілізувати у вересні

  • Чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві.
  • Призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу, вони підписують контракт із ЗСУ.
  • Знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, які не мають відстрочки або судимості за скоєння тяжкого злочину.
  • Придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без.
  • Жінок за власним бажанням, придатних за станом здоров'я.
  • Осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами можуть мобілізувати за власним бажанням та проходити службу вони можуть за місцем проживання.

Раніше Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науку вивчає доцільність скасування відстрочки від мобілізації для осіб, які здобувають другу освіту. 

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що за два-три тижні будуть відомі імена ухилянтів, які виїхали за кордон та лікарів, які за хабарі виписували фальшиві довідки.

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Теги: війна військові парамедики озброєння

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