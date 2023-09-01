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Мобілізація обмежено придатних: Данілов анонсував важливе рішення РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація обмежено придатних: Данілов анонсував важливе рішення РНБО
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися» 

Сьогодні, 1 вересня, Рада національної безпеки та оборони планує врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

«Є в наших нормативно-правових документах термін – придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися», – зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів. «Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми», – підкреслив Данілов.

Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і «не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів». «Це законодавчі зміни», – констатував секретар РНБО.

Нагадаємо, представник президента у Раді Федір Веніславський пропонує почати мобілізацію тих, хто здобуває другу вищу освіту

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Теги: мобілізація Олексій Данілов Федір Веніславський РНБО

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