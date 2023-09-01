Мобілізація в Україні. Що ви маєте знати

Готуйтесь до служби вже зараз

Мобілізація в Україні триває весь час. Єдине, що змінюється – це рівень інтенсивності. На жаль, ситуація така, що восени цей рівень знову виросте. І пов’язано це з наступними причинами:

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Перше

Путін знову оголосить «часткову мобілізацію» після 10 вересня. Очевидно, що прихована мобілізація, яка дає в середньому 20 тисяч мобіків в місяць – не перекриває російських втрат. Також дебільна стратегія воювати всіма силами всюди де можна – потребує безкінечних людей, снарядів і техніки. З цих трьох поки «матушка» може добре справлятись тільки з м’ясом. Очікується, що він мобілізує від 300 до 500 тисяч. Важливо зазначити, що 70% росіян проти мобілізації, ну і треба не забувати, що на фоні таких кроків фраза «СВО ідьот по плану» – буде викликати сміх не тільки в нас.

Зрозуміло, що за таких обставин, у нас немає варіантів, як збільшувати і нашу чисельність військ.

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Друге

Підтримка наших контрнаступальних дій потребує постійно свіжих резервів. Тільки так можна підтримувати темп і силу наступу. На жаль, поки наші партнери буксують з обіцяними поставками зброї – все тримається на плечах військових ЗСУ, в першу чергу піхоти.

Третє

Наші військові виснажуються і їм потрібна заміна та відновлення. Так, ми теж втрачаємо воїнів пораненими і загиблими. Але ще більше воїнів просто виснажені, фізично і морально. Повірте, кожен заслуговує провести кілька місяців в київських ресторанах з сім’єю. А тоді з новими силами на фронт.

Мобілізація і в нас, і в рф не змінює мої прогнози. Але потрібно розуміти, що ми маємо постійно бути готовими до довгої виснажливої війни. Бо сам фактор такої готовності впливає на рішення кремля. Якщо путін побачить, що ми готові продовжувати боротися роками, то це додатково відбирає в нього смисл продовжувати і так не вдалу для нього війну. Стратегія «довгої волі» втрачає смисл, якщо в нас теж є довга воля.

В цій ситуації, я хочу дати ряд рекомендацій, для того, щоб уникнути прикрих історій.

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Здобудьте близьку вам спеціальність. Зараз дуже росте попит на операторів дронів – якщо у вас є така спеціальність, вас відразу заберуть у відповідний підрозділ. Також в ЗСУ бракує багато інших спеціальностей, не пов’язаних з веденням безпосередніх бойових дій. Вже сьогодні намагайтесь визначитись з командиром і бригадою. СтратКом ЗСУ публікує чудові інтерв’ю з командирами бригад і батальйонів. Вивчайте екіпірування для вашої спеціальності. Пізніше не буде часу з цим всім розбиратись. Вивчайте Статути. Не скажу, що це вам сильно допоможе уникнути «рекордних» проявів «армійщини», але ви хоча б будете легше це сприймати і розуміти.

Насправді, ЗС дадуть вам підготовку, незалежно від того готувались ви чи ні. Але краще посилювати вже існуючі скіли, чим отримувати нові.

Ну, і для тих, кого вже «за...ла» війна, поки вона не «за...ла» орків – вона буде тривати. Ми можемо закінчити війну тільки перемогою, орки можуть закінчити відразу, як в них зникне бажання воювати і вони звалять нахер з нашої землі.