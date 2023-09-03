Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ набули чинності 25 серпня

Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

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Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 і набули чинності 25 серпня.

25 серпня набули чинності й інші зміни внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.

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Зміни до наказу про ВЛК

Наказом № 490 Міністерства оборони України:

Повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців.

Деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних.

Уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.

Уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд.

До Положення внесено багато й інших змін.

За «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх

Раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має приймати постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Тепер слова та цифри «за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» з Положення виключено, тобто за «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх.

Обмежено придатні будуть придатними за конкретною військовою спеціальністю

Відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

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У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим Указом Президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення (наказ МОУ від 10 квітня 2009 року № 170).

Спрощено вимоги ВЛК для десантників і морпіхів

Послаблені вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців десантно-штурмових військ та морської піхоти в особливий період, тобто під час мобілізації та війни.

Завдяки новим змінам у вимогах частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті тепер будуть придатні до такої служби.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науку вивчає доцільність скасування відстрочки від мобілізації для осіб, які здобувають другу освіту.

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Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що за два-три тижні будуть відомі імена ухилянтів, які виїхали за кордон та лікарів, які за хабарі виписували фальшиві довідки.