Скасування відстрочки для студентів: уточнення Данілова

Кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни

Міністерство освіти та науку вивчає доцільність скасування відстрочки від мобілізації для осіб, які здобувають другу освіту. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю «Українському радіо».

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«Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно саме чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. І зараз міністерство буде цим питанням займатися», – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни.

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«Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні буде вирішувати відповідне міністерство у своїх-нормативно правових документах», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що за два-три тижні будуть відомі імена ухилянтів, які виїхали за кордон та лікарів, які за хабарі виписували фальшиві довідки.