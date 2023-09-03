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Скасування відстрочки для студентів: уточнення Данілова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скасування відстрочки для студентів: уточнення Данілова
фото ілюстративне

Кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни

Міністерство освіти та науку вивчає доцільність скасування відстрочки від мобілізації для осіб, які здобувають другу освіту. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю «Українському радіо».

«Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно саме чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. І зараз міністерство буде цим питанням займатися», – сказав Данілов. 

Секретар РНБО наголосив, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни.

«Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні буде вирішувати відповідне міністерство у своїх-нормативно правових документах», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов анонсував, що за два-три тижні будуть відомі імена ухилянтів, які виїхали за кордон та лікарів, які за хабарі виписували фальшиві довідки.

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Теги: війна мобілізація Україна студенти

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