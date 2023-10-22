Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву

У системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка – це не обов'язково має бути участь в штурмових діях

У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків

В Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце. Про це заявив в інтерв'ю «Еспресо» представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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«Щодо мобілізаційних заходів в Україні: у нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей, так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що і оборонці не десь там – це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна. Вони, на жаль, гинуть. В системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка – це не обов'язково має бути участь в штурмових діях. У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю – кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України», – сказав він.

Нагадаємо, 5 жовтня біля будівлі Державного бюро розслідувань нардеп Олександр Дубінський відмовився отримувати повістку від представників військкомату. Дубінський поцікавився у представника військкомату, звідки той знав, що нардеп буде саме в цьому місці і в цей час. Працівник ТЦК відповів, що про це повідомили правоохоронні органи після звернення до них з боку центру комплектування. Спершу нардеп відмовився ставити свій підпис, але погодився взяти відривний талончик. А потім політик відмовився брати повістку.

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Також «Главком» писав, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.