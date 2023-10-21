Чи мобілізовуватимуть студентів від 30 років: нардеп розповів, як просувається законопроєкт

Багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто ні у разі прийняття закону про мобілізацію студентів, старших 30 років

Багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації

Законопроєкт про обмеження віку студентів, які не підлягають мобілізації, наразі поставлено на паузу. Тривають дискусії. Про це розповів представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі ВВС. Він нагадав, що ініціатива передбачає встановити, що під мобілізацію не підпадають «здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України «Про освіту», якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації.

«Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту – другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією», –сказав Веніславський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Утім, нардепи не досягли одностайності думок щодо цієї ініціативи. Зокрема, багато дискусій навколо того, хто має право на відстрочку, а хто ні у разі прийняття цього закону. Веніславський вважає, що це дуже чутливе питання, тож швидко зміни не ухвалять.

«На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося», – розповів нардеп.

Веніславський наголосив, якщо людина здобуває послідовну освіту – спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна. Зокрема, це стосується лікарів, аспірантів чи докторантів.

Але коли людина несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни, то це недопустимий варіант поведінки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Як зазначається у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України, ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Також представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.