Як оскаржити рішення ВЛК, якщо мобілізують непридатного? Роз’яснення

Для оскарження рішення через суд у особи є шість місяців з момента його винесення

Всі лікарі, причетні до винесення необ’єктивного рішення, нестимуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність

Після отримання повістки кожен військовозобов’язаний має пройти медичний огляд – він визначає, чи придатна людина до військової служби. У випадку, якщо чоловік призивного віку має проблеми зі здоров’ям і не згоден з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), його можна оскаржити, розповіла адвокатка Анастасія Цибулько у коментарі РБК-Україна.

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«ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених наказом Міноборони № 402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально», – пояснює експерт.

У випадку, коли військовозобов’язаний не згоден з висновками щодо стану його здоров’я, йому, в першу чергу, треба підготувати документи, які свідчитимуть про необ’єктивність рішення ВЛК. Зокрема, медичні довідки, копії документів з історією хвороб або висновки лікарів (державної лікарні) щодо наявності певних хвороб, які можуть суттєво вплинути на несення служби або взагалі на неможливість виконання службових обов’язків.

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Постанови центральної ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку, а постанова ВЛК регіонів – у Центральній військово-лікарській комісії або в судовому порядку.

«Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства шляхом подачі позовної заяви, відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. Однак варто врахувати, що в судовому порядку надається обмежений строк такого оскарження: якщо ви спочатку звертаєтесь у досудовому порядку, то на оскарження висновку комісії в суді у вас є три місяці з дня отримання рішення про розгляд заяви», – зазначила Цибулько.

У разі прийняття рішення про звернення до суду, особа має на це шість місяців з дня винесення постанови ВЛК.

«Якщо хворого військовозобов’язаного все ж мобілізували і його стан здоров’я значно погіршився, він має право на звільнення за станом здоров’я, який може підтвердити висновком (постановою) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку», – підкреслила адвокатка.

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В цьому випадку треба вимагати проведення нового огляду, яке передбачає:

Подання рапорту безпосередньому командиру з обґрунтуванням наявних проблем зі здоров’ям;

Отримання направлення на проходження ВЛК;

Підготовка всіх медичних документів, які підтверджують наявні проблеми зі здоров’ям;

Проходження ВЛК та отримання висновку;

ВЛК надсилає висновок у військову частину, яка приймає рішення про звільнення за станом здоров’я.

Анастасія Цибулько додала, що всі особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.