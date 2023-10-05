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Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку (відео)
Олександр Дубінський вважає спробу вручити повістку «політичним переслідуванням»
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Нардеп Дубінський відмовився приходити до військкомату для уточнення військово-облікових даних

5 жовтня біля будівлі Державного бюро розслідувань нардеп Олександр Дубінський відмовився отримувати повістку від представників військкомату. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах. 

Нагадаємо, що Дубінський обвинувачується у підробленні документів для виїзду за кордон, проте сам він стверджує, що це нібито «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться». Дубінськийрозповів, що прибув до ДБР за дорученням слідчого, аби отримати клопотання про подовження запобіжного заходу, але, за його словами, під стінами бюро на нього вже чекав працівник ТЦК та СП.

Дубінський поцікавився у представника військкомату, звідки той знав, що нардеп буде саме в цьому місці і в цей час. Працівник ТЦК відповів, що про це повідомили правоохоронні органи після звернення до них з боку центру комплектування. Далі з'ясувалося, що працівники ТЦК не мали правильної адреси Дубінського, тож звернулися до правоохоронних органів, щоб з'ясувати, де він.

«Ми проводили оповіщення за вашою адресою. Ви не з’являлися. Ми звернулися до правоохоронних органів і нам повідомили, що ви сьогодні будете перебувати в цій…», – розповів представник військкомату.

Він також повідомив, що хоче вручити Дубінському запрошення до Подільського районного ТЦК та СП на 6 жовтня для уточнення військово-облікових даних. Спершу нардеп відмовився ставити свій підпис, але погодився взяти відривний талончик. А потім політик відмовився брати повістку.

«А я не буду її забирати просто. Так буває. Залишіть собі на пам’ять, гаразд?», – сказав Дубінський працівнику ТЦК.

Нагадаємо, що нардеп Олександр Дубінський має носити електронний браслет до 8 жовтня. Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. 

Раніше, 9 серпня, Дубінський отримав підозру. У соцмережах депутат поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

Раніше Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

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Теги: мобілізація Олександр Дубінський повістка

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