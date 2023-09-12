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ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
Люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах Збройних сил
фото: vikna

Обмежено придатні служили в армії й раніше, але їх не можуть прийняти до певних підрозділів 

Збройні сили України спільно із МОЗ розробили зміни, які визначають ступінь придатності чоловіків до служби. Представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив у коментарі «armyinform», де служитимуть особи із хронічними хворобами.

Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

За словами Мірошниченка, з 2014 року в армії багато військових, які мають колосальний бойовий досвід, але також і проблеми зі здоров'ям – їх намагаються зберегти для передавання досвіду молодим воїнам.

Підполковник додав, що, відповідно до нових змін встановлюється індивідуальний підхід до придатності військовозобов'язаних до служби, що дозволяє розглядати кожного окремо з урахуванням стану здоров'я. У ЗСУ є різні види військ, сил, військово-облікові спеціальності, з різними завданнями та рівнем навантаження, тому кожному призовнику знайдеться застосування.

Дмитро Мірошниченко розповів: «Якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, то таку людину, звісно, не можуть мобілізувати до війська. Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають в довготривалій ремісії (3–5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров’я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов’язки, то буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. Приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю».

Військовий підкреслив, що особи, які страждають на певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, СЗГ, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

Раніше ми писали, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.

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Теги: хвороби ЗСУ мобілізація

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