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Окупанти мобілізують студентів у Луганській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти мобілізують студентів у Луганській області
Російські окупанти мобілізують студентів денної форми навчання
фото з відкритих джерел

Студентів змушують брати академвідпустку

У Луганській області росіяни почали мобілізувати студентів денної форми навчання. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Мобілізованих студентів змушують брати академвідпустку. 

«Нам відомо про такі випадки в так званому «Донбаському державному технічному університеті» у місті Алчевськ. Справи не кращі й на інших окупованих територіях України», – йдеться в повідомленні.

Партизанський рух також зазначає, що мобілізуючи в свою армію українців на окупованих територіях, росіяни здійснюють воєнний злочин.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях, включаючи Херсонську область, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. 

Читайте також: Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Теги: мобілізація окуповані території злочин росіяни

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