Мобілізовані з Горлівки відмовились воювати проти України

50 військових з міста Горлівка написали рапорти про відмову воювати

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині 50 мобілізованих відмовились від подальшої участі у війні Росії проти України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький.

«Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях», – йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію Російської Федерації.

До слова, триває 203-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку