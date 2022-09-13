Успіхи ЗСУ: Кремль повідомив, чи проводитиме мобілізацію на війну

Пєсков заявив, що зараз про мобілізацію в Росії не йдеться

На тіл активного контрнаступу ЗСУ та великих втрат, у Кремлі не поспішають оголошувати загальну мобілізацію населення. Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, слова якого цитують пропагандистські ЗМІ.

«Нині про мобілізацію в Росії на тлі спеціальної військової операції із захисту республік Донбасу не йдеться», - сказав Пєсков.

Як раніше повідомлялося, в окупованих містах Луганщини російські загарбники вдаються до нових методів примусової мобілізації чоловіків. Так, під час обходів багатоповерхівок окупанти втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи невеликі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.