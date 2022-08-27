Моряки зможуть перетинати кордон: Шмигаль назвав умову

У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців

Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

«Україна – один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, що 24 лютого, після початку війни, президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан на усій території України. Цим самим українці чоловічої статі віком від 18 до 60 років втратили можливість легально перетинати державний кордон.

Втім, у травні Кабінет міністру зробив певні послаблення – кілька категорій чоловіків-громадян України отримали можливість виїжджати за кордон. Дозвіл отримали, зокрема, водії-далекобійники, які перевозять медичні чи гуманітарні вантажі, а також працівники компаній, які займаються міжнародними вантажними чи пасажирськими перевезеннями.

Крім того, уряд дозволив виїжджати за межі України працівниками «Укрзалізниці», які «забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці».

Також дозвіл на виїзд отримали спортсмени та тренери національних збірних України, інші спортивні фахівці, які забезпечують супроводження цих збірних.