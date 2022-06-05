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    Події в Україні

    Військові моряки знищили над Миколаївщиною дві ворожі ракети

    Станом на ранок 4 червня&nbsp;росіяни вже випустили&nbsp;проти України понад 2500 ракет - Військові моряки знищили над Миколаївщиною дві ворожі ракети
    Станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет
    фото з відкритих джерел

    Українські військові моряки збили ще дві ракети росіян над Миколаївською областю

    Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Про це інформує офіційна сторінка Військово-морських мил Збройних мил у Facebook.

    «Не зважаючи на ніч, українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети. Це вже не вперше, коли особовий склад ВМС ЗС України завдяки навченості та впевненості дій порушує плани окупантів», – йдеться у повідомленні.

    Лише вчора, особовий склад знищив чотири крилаті ракети окупантів, які були випущені по мирних містах України.

    Нагадаємо, що станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові моряки знищили над Миколаївщиною дві ворожі ракети