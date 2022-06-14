Нардеп Дубінський виступив проти мобілізації моряків: деталі законопроєкту

У 2021 році Україна посіла шосте місце у світі за кількістю працюючих моряків

У 2021 році Україна посіла шосте місце у світі за кількістю працюючих моряків

Українські моряки привозять до країни $3-4 млрд щорічно

Нардеп і колишній «слуга» Олександр Дубінський просуває ідею з надання дозволу українським морякам на виїзд за кордон держави під час воєнного стану в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на законопроєкт, зареєстрований у Раді 13 червня.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що на період дії правового режиму воєнного стану, чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов’язаним обмежено виїзд за межі України.

Разом з тим, у 2021 році Україна посіла шосте місце у світі за кількістю працюючих моряків. Через заборону виїзду з України найближчим часом українські моряки можуть втратити позиції на міжнародному ринку. За оцінками експертів, українські моряки привозять до країни $3-4 млрд щорічно.

«У зв’язку з санкціями проти Російських портів, терміналів та суден експерти очікують значне зменшення кількості російських моряків, які працюють на іноземних судах. Звільнені місця доцільно зайняти українськими моряками, якщо вони матимуть можливість виїзду за кордон під час дії воєнного стану», – вважає автор законопроєкту.

Отже, законопроєкт передбачає внесення змін до законів «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, що в Україні триває 111-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 22 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про продовження загальної мобілізації. Вона буде тривати щонайменше ще 90 днів – до 23 серпня. Зазначається, що обсяги та черговість мобілізації визначають у Генеральному штабі Збройних сил України. Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають ряд категорій військовозобов'язаних.