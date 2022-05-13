Кому дозволено виїжджати з України під час війни: тонкощі законодавства

В Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон

В українському законодавстві закріплено перелік певних категорій осіб, які мають змогу виїжджати з України в період дії воєнного стану

В Україні з 24 лютого чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Водночас адвокат Ірина Плискань у колонці для Liga пояснює, що немає жодного нормативного акту, який забороняв би таким особам перетинати державний кордон. Багато відкритих джерел посилаються на указ президента, яким було введено воєнний стан, як на підставу заборони чоловікам від 18 до 60 перетинати кордон, проте це не так.

За словами адвокатки, у законодавстві нині є перелік осіб, яким дозволено перетинати державний кордон.

Хто може виїжджати з України під час війни:

1. Особи з інвалідністю.

Документами, які підтверджують інвалідність, можуть бути:

2. Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи: батьки, дружина/чоловік, повнолітні син/донька, їх дружина/чоловік, опікун, працівник закладу догляду тощо (пункт 2-1 Правил перетинання державного кордону).

На кордоні потрібно буде надати документ, що підтверджує інвалідність та один із таких документів:

документ, що підтверджує родинний зв'язок;

для осіб, що потребують постійного догляду - посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки);

рішення про призначення опікуном над недієздатною особою;

наказ директора закладу догляду про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України тощо.

3. Уповноважені представники моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, які проводять моніторинг умов перебування дітей за межами України, дотримання соціальних стандартів та прав у державі їх перебування (пункт 2-3 Правил перетинання державного кордону).

4. Особи зі складових сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою лікування.

Документи, які потрібно буде надати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України;

висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення.

5. Військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко розповів в інтерв'ю «Главкому», що шахраї беруть за нелегальний перетин кордону $2,5–3 тисяч.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив крапку у питанні послаблення заборон щодо виїзду чоловіків за кордон. Він повідомив, що під час війни чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.