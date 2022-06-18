Хто з чоловіків може виїжджати за кордон: спростування фейків

Виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей, допускається

Під час війни з країни випускають чоловіків, які навчаються за кордоном за денною формою навчання

У Центрі протидії дезінформації спростували фейки про виїзд чоловіків за кордон. Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відомства у Facebook.

Фейк 1: Чоловіки-артисти можуть виїжджати за кордон. А чому іншим не можна?

Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється у разі, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги для українських військових, або ж зібрані кошти з концертів та їхніх виступів спрямовуються на потреби Збройних сил.

Фейк 2: В мене троє дітей! Чому мене не пропустили на кордоні? А в мене п’ятеро дітей від різних дружин та всі з різними прізвищами.

Відповідно до правил, виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей, допускається. Але якщо хтось з дітей вже повнолітній, то цей виняток вже не застосовується. Різні прізвища не впливають на можливість виїзду. Головне – щоб у свідоцтвах про народження дітей було зазначено, хто є їх батьком.

Фейк 3: Я навчаюсь за кордоном, мене не випустять?

Нині випускають чоловіків, які навчаються за кордоном за денною формою навчання.

Отже, якщо громадянин України належить до однієї з цих категорій, він може вільно покинути країну та виїхати за кордон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку нагадав, що згідно з законом, захист суверенітету України є обов’язком громадян, і що права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану.

Варто зауважити, що у травні електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Додамо, що в Україні на час дії воєнного стану спростили процедуру виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Діти зможуть виїжджати лише за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби, без нотаріального засвідчення документів.