Кабмін дозволив виїзд чоловіків за кордон: хто саме і на який час може залишати Україну

Українські чоловіки отримали можливість виїхати за кордон, але не усі і не назавжди

Українські далекобійники, залізничники і спортсмени чоловічої статі можуть тимчасово виїхати з країни

Кілька категорій чоловіків-громадян України отримали можливість виїжджати за кордон. Це нововведення регулює постанова Кабінету міністрів.

Дозвіл отримали, зокрема, водії-далекобійники, які перевозять медичні чи гуманітарні вантажі, а також працівники компаній, які займаються міжнародними вантажними чи пасажирськими перевезеннями. На вантажівці за межі України може виїхати лише один водій, на автобусі – двоє.

Дозвіл на перетин кордону видається строком на шість місяців, при цьому безперервно перебувати за кордоном чоловіки-водії можуть лише 30 (водії вантажівок з гуманітаркою та ліками) або 45 (далекобійники та водії міжнародних автобусів) діб.

Крім того, уряд дозволив виїжджати за межі України працівниками «Укрзалізниці», які «забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці».

Також дозвіл на виїзд отримали спортсмени та тренери національних збірних України, інші спортивні фахівці, які забезпечують супроводження цих збірних. Ця категорія отримала право продовжувати своє перебування за кордоном більше 30 дозволених днів, якщо збірні братимуть участь у кількох міжнародних змаганнях, наступне із яких починатиметься протягом 10 робочих днів після завершення попереднього.

Нагадаємо, що після початку війни та запровадження військового стану українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати державний кордон України. Дозвіл раніше мали лише: