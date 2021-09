Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа

Український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа і завоювання чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO зробив оригінальний подарунок американському підприємцю Ілону Маску. Про це Усик повідомив у Twitter.

Усик разом з брендом одягу JAXET зробив оригінальний подарунок Ілону Маску. Українець зазначив, що американський мільярдер надихає його.

«У мене є особливий подарунок для людини, яка мене дуже надихає. Ілон Маск, ваш індивідуальний JAXET чекає вас», – написав Усик.

I’ve got a very special gift for a person who inspires me a lot! @elonmusk , your customized JAXET is waiting for you – a gear equipped with the latest technologies and an exclusive art piece from the new reality. #ELONgetyourJAXETfromUSYK pic.twitter.com/Svk5IUnBKt