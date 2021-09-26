Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа

Усик зазначив, що американський мільярдер надихає його

Український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа і завоювання чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO зробив оригінальний подарунок американському підприємцю Ілону Маску. Про це Усик повідомив у Twitter.

Усик разом з брендом одягу JAXET зробив оригінальний подарунок Ілону Маску. Українець зазначив, що американський мільярдер надихає його.

«У мене є особливий подарунок для людини, яка мене дуже надихає. Ілон Маск, ваш індивідуальний JAXET чекає вас», – написав Усик.

I’ve got a very special gift for a person who inspires me a lot! @elonmusk , your customized JAXET is waiting for you – a gear equipped with the latest technologies and an exclusive art piece from the new reality. #ELONgetyourJAXETfromUSYK pic.twitter.com/Svk5IUnBKt — Alexander Usyk (@usykaa) September 25, 2021

Після перемоги він опублікував ще один твіт, в якому висловив повагу Ілону Маску.

«Дякую всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе», – написав Усик.

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO — Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

Раніше Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.