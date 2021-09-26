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    Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа

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    Олександр Усик разом з брендом одягу зробив оригінальний подарунок Ілону Маску - Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа
    Олександр Усик разом з брендом одягу зробив оригінальний подарунок Ілону Маску
    Фото: SportsCenter

    Усик зазначив, що американський мільярдер надихає його

    Український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа і завоювання чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO зробив оригінальний подарунок американському підприємцю Ілону Маску. Про це Усик повідомив у Twitter.

    Усик разом з брендом одягу JAXET зробив оригінальний подарунок Ілону Маску. Українець зазначив, що американський мільярдер надихає його.

    «У мене є особливий подарунок для людини, яка мене дуже надихає. Ілон Маск, ваш індивідуальний JAXET чекає вас», – написав Усик.

    Після перемоги він опублікував ще один твіт, в якому висловив повагу Ілону Маску.

    «Дякую всім за підтримку! Ідеальна ніч, щоб висловити свою повагу Ілону Маску і зробити особливий подарунок – мій особистий токен NFT і індивідуально розроблений костюм JAXET. Ілоне, чемпіон кличе», – написав Усик.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

    Раніше Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

    Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.

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    Теги: IBF Ілон Маск Олександр Усик Twitter WBC WBA WBO Ентоні Джошуа
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    Усик зробив оригінальний подарунок Ілону Маску після перемоги над Джошуа