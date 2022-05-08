Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви

Клірика Черкаської єпархії покарали за «ухилення у розкол»

Указом Управляючого Черкаською єпархією УПЦ митрополита Черкаського та Канівського Феодосія від 27 квітня 2022 року, «за порушення священничої присяги, клятвопорушення, зраду Святої Христової Церкви та ухилення в розкол», настоятель Свято-Успенського приходу с.Медведівка та Свято-Параскевського приходу с.Худоліївка Чигиринського благочиння прот. Роман Дмитришин заборонено у священнослужінні та звільнений з посад настоятеля. Про це йдеться у повідомленні інформаційно-новинного відділу Черкаської єпархії.

Таких заходів щодо священника вжито за те, що Роман Дмитришин із релігійною громадою вирішив приєднатися до ПЦУ.

Нагадаємо, раніше депутатка пояснила, хто гальмує процес заборони Московської церкви.

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