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    Події в Україні

    Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви

    документ
    Священнослужителю заборонено служіння за перехід до ПЦУ - Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви
    Священнослужителю заборонено служіння за перехід до ПЦУ
    фото з відкритих джерел

    Клірика Черкаської єпархії покарали за «ухилення у розкол»

    Указом Управляючого Черкаською єпархією УПЦ митрополита Черкаського та Канівського Феодосія від 27 квітня 2022 року, «за порушення священничої присяги, клятвопорушення, зраду Святої Христової Церкви та ухилення в розкол», настоятель Свято-Успенського приходу с.Медведівка та Свято-Параскевського приходу с.Худоліївка Чигиринського благочиння прот. Роман Дмитришин заборонено у священнослужінні та звільнений з посад настоятеля. Про це йдеться у повідомленні інформаційно-новинного відділу Черкаської єпархії.

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    Таких заходів щодо священника вжито за те, що Роман Дмитришин із релігійною громадою вирішив приєднатися до ПЦУ.

    Нагадаємо, раніше депутатка пояснила, хто гальмує процес заборони Московської церкви.

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    Теги: росія окупанти церква війна Україна окупація #stoprussia
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    Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви