Ляшко заявив, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин недоцільно



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За словами Віктора Ляшка, жорсткий карантин досить негативно впливає на економіку

МОЗ шукає «золоту середину» між економічними і епідемічними обмеженнями

Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що запровадження жорсткого карантину в Україні досить негативно вплине на економіку.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українському радіо».

«Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За цей період часу ми підготували систему охорони здоров’я і чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку. І ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна оновила карантинні зони.

Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.

За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

Коронавірус в Україні

Всього 213028

Хворіють 114392

Одужали 94443

Померли 4193

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