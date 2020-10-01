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    Ляшко заявив, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин недоцільно

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    За словами Віктора Ляшка, жорсткий карантин досить негативно впливає на економіку - Ляшко заявив, що запроваджувати в Україні жорсткий карантин недоцільно
    За словами Віктора Ляшка, жорсткий карантин досить негативно впливає на економіку

    МОЗ шукає «золоту середину» між економічними і епідемічними обмеженнями

    Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що запровадження жорсткого карантину в Україні досить негативно вплине на економіку.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Українському радіо».

    «Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені  жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За цей період часу ми підготували систему охорони здоров’я і чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку. І ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася», – зазначив Ляшко.

    Нагадаємо, 1 жовтня Україна оновила карантинні зони.

    Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.

    За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      213028
    • Хворіють
      114392
    • Одужали
      94443
    • Померли
      4193

    Раніше ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.

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