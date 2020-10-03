Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках



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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей, зокрема на ринках.

На цьому він наголосив під час брифінгу 3 жовтня.

«В Міністерства охорони здоров’я не існує таких повноважень щодо контролю, тому звертаюсь саме до наших контролюючих органів із тим, щоби вони посилити контроль, особливо в тих місцях, де є масові скупчення людей, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що, наприклад, у тих же магазинах, супермаркетах, особливо у великих, намагаються якось вживати цих контролюючих заходів», – зазначив очільник МОЗу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.