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    Здоров'я

    Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках

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    <p>Міністр охорони здоров&rsquo;я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей</p> - Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей

    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей, зокрема на ринках.

    На цьому він наголосив під час брифінгу 3 жовтня.

    «В Міністерства охорони здоров’я не існує таких повноважень щодо контролю, тому звертаюсь саме до наших контролюючих органів із тим, щоби вони посилити контроль, особливо в тих місцях, де є масові скупчення людей, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що, наприклад, у тих же магазинах, супермаркетах, особливо у великих, намагаються якось вживати цих контролюючих заходів», – зазначив очільник МОЗу.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      222322
    • Хворіють
      119232
    • Одужали
      98737
    • Померли
      4353

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

    міністр Максим Степанов карантин коронавірус
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