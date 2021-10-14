МОЗ розповів, кого і коли в Україні хочуть щеплювати бустерною дозою Covid-вакцини

Бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які страждають від хронічних захворювань

На наступному тижні Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне питання щодо запровадження бустерної вакцинації на території України. В першу чергу додаткову дозу пропонуватимуть людям з хронічними хворобами. Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами державного санлікаря, бустерну вакцинацію пропонуватимуть зробити після 6-8 місяців із моменту завершення повного курсу щеплення.

«Скоріш за все, що на наступному тижні нам вдасться ухвалити таке рішення та рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо і буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ прийме таке рішення», – відзначив Кузін.

Зокрема, Кузін зауважив, що на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які страждають від хронічних захворювань.

«Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей (тобто для тих, хто має хронічні хвороби – ред.). Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, та розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій», – додав Кузін.

Нагадаємо, стратегічна консультативна група експертів по імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендувала отримувати додаткову дозу будь-якої вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

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