ВООЗ рекомендує людям із слабким імунітетом робити додаткове щеплення від Covid-19

Додаткову дозу мають отримати люди, старші за 60 років, які пройшли повну вакцинацію препаратами Sinovac та Sinopharm

Стратегічна консультативна група експертів по імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендувала отримувати додаткову дозу будь-якої вакцини проти коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

«SAGE рекомендувала особам з помірно і сильно ослабленим імунітетом запропонувати додаткову дозу будь-якої з вакцин від Covid-19, включених в список для екстреного застосування. Ці особи рідше реагують адекватно на вакцинацію після стандартної серії первинних вакцин і мають високий ризик важкого перебігу хвороби Covid-19», – заявили в організації, передає Mint.

Окрім того, в організації вважають, що додаткову дозу мають отримати люди, старші за 60 років, які пройшли повну вакцинацію препаратами Sinovac та Sinopharm.

Раніше Регулятор ЄС затвердив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

До слова, МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу. У міністерстві нагадали, що вакцинація допомагає мінімізувати ризик тяжкого перебігу та смерті від хвороби.

Нагадаємо, в Україні у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

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