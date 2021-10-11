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    Вакцинація або ПЛР-тест: на потяг, автобус чи літак пускатимуть за новими правилами

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    Щоб сісти на потяг з 21 жовтня, треба буде показати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на Covid-19 - Вакцинація або ПЛР-тест: на потяг, автобус чи літак пускатимуть за новими правилами
    Щоб сісти на потяг з 21 жовтня, треба буде показати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на Covid-19
    фото: Reuters

    Нові правила поки що не стосуються міських та внутрішньообласних перевезень

    У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я.

    Рішення ухвалили 11 жовтня. Воно передбачає посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

    Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

    Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

    Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

    «Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх covid-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    Документи, які треба буде пред’явити:

    Від водіїв, персоналу та пасажирів на міжрегіональних перевезеннях вимагатимуть один із цих документів:

    • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
    • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від Covid-19;
    • негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години.

    Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні та дозволити користуватися транспортом для міжобласного сполучення та відвідувати заклади харчування лише тим, хто вакцинувався.

    Додамо, що раніше перше місто України ввело проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

    В Україні в останній місяць погіршується ситуація з коронавірусом. Минулого тижня кількість інфікованих за добу вперше з середини квітня перевищила 16 тисяч.

    До слова, 10 жовтня МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги.

    Також у МОЗ заявили, що понад 80% українських медиків вже вакциновані.

    Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

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    Теги: громадський транспорт літак потяг документи хвороби карантин транспорт вакцинація уряд харчування перевезення
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    Вакцинація або ПЛР-тест: на потяг, автобус чи літак пускатимуть за новими правилами