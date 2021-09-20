Вчені назвали напій, що знижує ризик серцевих захворювань

Один стакан молока в день продовжує життя, з'ясували в Редінгському університеті

Вчені вивчили інформацію про стан здоров'я двох мільйонів британців і американців

Англійські вчені з Редінського університету з'ясували, що один стакан молока в день істотно допомагає знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Про це повідомляє Express.

Вчені вивчили інформацію про стан здоров'я двох мільйонів британців і американців. Дослідникам вдалося виявити, що ті, хто часто п'є молоко знижують ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 14%.

«Ми виявили, що серед учасників з генетичною варіацією, яку ми пов'язували з більш високим споживанням молока, у них був вищий індекс маси тіла і підвищена кількість жиру. Але, що важливо, у них був нижчий рівень хорошого і поганого холестерину», - підкреслив професор нутрігенетікі і нутрігеномікі в Університеті Редінга Вимал Карань.

Він зазначив, що хоча ожиріння і впливає на метаболізм організму, до сих пір не існує доказів, що вживання молока пов'язано з розвитком діабету.

Нагадаємо, раніше лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

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