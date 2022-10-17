Хто збив дрони в Києві? Геращенко розповів подробиці

На уламку одного із збитих іранських дронів був надпис «за Белгород»

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поговорив з трьома героями, які сьогодні збили іранський дрон у Києві, – це двоє патрульних поліцейських та представник однієї зі спецслужб. Вони розповіли, що знешкодили ворожий дрон, стріляючи з автоматів.

«Шахіди» можна збивати. Як тільки чуєш звук, і у тебе поруч є зброя. В тому числі це можуть робити і мисливці, люди у яких є нарізна зброя. Можна і потрібно збивати», – зазначив Геращенко.

Зазначимо, як свідчить відео, на уламку одного із збитих іранських дронів був надпис «за Белгород».

Зазначимо, раніше у мережі з'явилося відео збиття одного з дронів на Київщині.

Також міський голова Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.