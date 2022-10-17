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Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція
Якщо чуєте звук іранського безпілотника, ховайтесь в укриття або дотримуйтесь правил двох стін
фото ілюстративне

Звук іранського безпілотника схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили

Особливість іранських безпілотників у тому, що вони гучні. Коли наближаються – у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Хоч наші захисники вдало збивають дрони, вони все одно небезпечні», – зазначили у Центрі.

Організація опублікувала довідку, як розпізнати дрон-камікадзе Shahed-136 та що робити, аби вберегти себе.

Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція фото 1
Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція фото 2
Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція фото 3
Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція фото 4
Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція фото 5
Як врятуватися під час атаки дронами-камікадзе: інструкція фото 6

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: війна росія Іран безпілотник Україна окупанти

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