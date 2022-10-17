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Атака дронів на Київ: перекрито рух на кількох вулицях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Київ: перекрито рух на кількох вулицях
фото ілюстративне

Повітряна тривога в столиці триває

Внаслідок рашистської атаки дронами-камікадзе на столицю у центрі перекрито рух на кількох вулицях (між Хрещатиком та Цирком). Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. в ефілі телеканалу «Київ».

Зазначимо, що повітряна тривога в столиці триває. Ворог продовжує атакувати безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що освітні заклади у Києві перейшли на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: безпілотник Україна окупанти росія війна Київ

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