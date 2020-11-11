МЗС України та Німеччини обговорили підготовку двох самітів

Міністри закордонних справ спілкувалися щодо Нормандського формату, підготовку до саміту Східного партнерства і ситуації в Білорусі

Міністр закордонних справ України під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом поінформував колегу про зусилля України з врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомляє в середу, 11 листопада, пресслужба МЗС України.

Відзначається, що Маас позитивно оцінив зусилля України в «нормандському форматі» і Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню і відкриття нових КПВВ.

Також глава німецького зовнішньополітичного відомства позитивно оцінив ініціативу нашої країни за підставою Кримської платформи. Він зазначив, що серед пріоритетів міжнародного порядку денного повинна обов'язково бути тема анексованого Криму.

Крім цього, Кулеба і Маас обговорили підготовку до саміту Східного партнерства у 2021 році.

Міністр закордонних справ України наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції нашої країни у внутрішній ринок Європейського Союзу.

«Дмитро Кулеба і Хайко Маас також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі», – резюмували в МЗС.

Нагадаємо, що Кулеба анонсував проведення саміту Кримської платформи.

До слова, Резніков анонсував проведення нормандського саміту.

Крім того, глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу.