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    Події в Україні

    Резніков анонсував проведення нормандського саміту

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    Резніков вважає, що є можливість провести саміт в листопаді або грудні - Резніков анонсував проведення нормандського саміту
    Резніков вважає, що є можливість провести саміт в листопаді або грудні

    На терміни саміту не впливають нові ініціативи сторін по врегулюванню на Донбасі, – зазначив віце-прем'єр-міністр

    Саміт лідерів «нормандської четвірки» реально провести в найближчі два місяці. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    За його словами, український план дій з мирного врегулювання не заважає цього року все-таки провести в Берліні саміт лідерів нормандського формату.

    «Щоб вони могли звірити годинники і обговорити, що виконано з часів Парижа, а що ні й чому. Ми вважаємо, що провести саміт реально в листопаді-грудні», – зазначив Резніков.

    Нагадаємо, що Кулеба анонсував проведення саміту Кримської платформи.

    До слова, глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу.

    Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

    міністр саміт Олексій Резніков
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