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    Події в Україні

    Кулеба анонсував проведення саміту Кримської платформи

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    <div class="alt">Дмитро Кулеба анонсував проведення саміту у травні</div> - Кулеба анонсував проведення саміту Кримської платформи
    Дмитро Кулеба анонсував проведення саміту у травні

    Саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував проведення платформи з деокупації Криму в Києві. Про це він сказав на онлайн-брифінгу.

    «Я сьогодні вже можу повідомити офіційно, що остаточно ухвалено рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року», – сказав Кулеба.

    Міністр додав, що Україна веде консультації та інформує партнерів щодо перебігу створення платформи та її формату й отримує їхні пропозиції та рекомендації.

    Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

    До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.

    міністр саміт Україна Дмитро Кулеба
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