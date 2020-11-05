Кулеба анонсував проведення саміту Кримської платформи

Саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував проведення платформи з деокупації Криму в Києві. Про це він сказав на онлайн-брифінгу.

«Я сьогодні вже можу повідомити офіційно, що остаточно ухвалено рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року», – сказав Кулеба.

Міністр додав, що Україна веде консультації та інформує партнерів щодо перебігу створення платформи та її формату й отримує їхні пропозиції та рекомендації.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.