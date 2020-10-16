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    У Берліні скасували саміт через спалах Covid-19 в Європі

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    В Євросоюзі вирішили скасувати намічений на листопад саміт в Берліні - У Берліні скасували саміт через спалах Covid-19 в Європі
    В Євросоюзі вирішили скасувати намічений на листопад саміт в Берліні

    На саміті, що планувався 16 листопада у Берліні, лідери 27 країн-членів мали обговорювати політику блоку щодо Китаю

    Очний саміт лідерів ЄС, який мав відбутися у Берліні у листопаді, не відбудеться у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. 

    Як повідомляє Associated Press, про це оголосила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

    На саміті, що планувався 16 листопада у Берліні, лідери 27 країн-членів мали обговорювати політику блоку щодо Китаю. 

    «Нам доведеться відмовитися від зустрічі, тому що, на мою думку, це важливо задля зменшення контактів», - цитує її агентство. 

    На поточному тижні в Німеччині значно зросла кількість інфікованих коронавірусом нового типу. 16 жовтня німецький Інститут Роберта Коха зафіксував рекордне з літа число тих, що заразилися - 7 334 нових випадків за добу.

    Фахівці інституту і представники МОЗ ФРН попереджають, що у зв'язку з приходом холодів і традиційного сезону грипу показники захворювання коронавірусом буде тільки рости.

    Також стало відомо, коли Європа почне вакцинацію від Covid-19В Європі швидше за все будуть створені декілька різних вакцин проти коронавірусу і вже на початку наступного року може з'явитися три екземпляри, які пройдуть схвалення ЕМА.

     

    ЄС Німеччина Ангела Меркель саміт Європа Берлін
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