Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу
Саміт буде проведено 29 жовтня
Глава Євроради Шарль Мішель прийняв рішення про скликання екстреного саміту за участю глав держав і представництв ЄС.
Про це він написав у своєму Twitter.
Захід планують провести в форматі відеоконференції.
На ньому очікується обговорення заходів по боротьбі з пандемією і поліпшенням епідеміологічних ситуацій в країнах.
Мішель написав, що саміт буде проведено 29 жовтня.
Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020
We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19
Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 41,1 млн хворих, більше 20 млн осіб одужали, а понад мільйон пацієнтів - померли.