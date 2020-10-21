Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу



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Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу

Саміт буде проведено 29 жовтня

Глава Євроради Шарль Мішель прийняв рішення про скликання екстреного саміту за участю глав держав і представництв ЄС.

Про це він написав у своєму Twitter.

Захід планують провести в форматі відеоконференції.

На ньому очікується обговорення заходів по боротьбі з пандемією і поліпшенням епідеміологічних ситуацій в країнах.

Мішель написав, що саміт буде проведено 29 жовтня.

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19



We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19 — Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 41,1 млн хворих, більше 20 млн осіб одужали, а понад мільйон пацієнтів - померли.