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    У світі

    Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу

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    Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу - Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу
    Глава Євроради скличе екстрений саміт ЄС щодо коронавірусу

    Саміт буде проведено 29 жовтня

    Глава Євроради Шарль Мішель прийняв рішення про скликання екстреного саміту за участю глав держав і представництв ЄС.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    Захід планують провести в форматі відеоконференції.

    На ньому очікується обговорення заходів по боротьбі з пандемією і поліпшенням епідеміологічних ситуацій в країнах.

    Мішель написав, що саміт буде проведено 29 жовтня.

    Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 41,1 млн хворих, більше 20 млн осіб одужали, а понад мільйон пацієнтів - померли.

    ЄС саміт Twitter коронавірус
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